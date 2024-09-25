Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
Tekirdağ'da, seyyar balıkçılık yapan 49 yaşındaki N.Y., tartıştığı servis şoförü 34 yaşındaki Tolga Çelik'i bıçakla öldürdü. N.Y., cinayetin ardından çevrede bulunanlara "Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın" dedi
Tekirdağ'da olay, Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyyar balıkçılık yapan N.Y. (49) ile servis şoförü Tolga Çelik (34) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara "Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın" diye seslendi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADIÖldürülen Tolga Çelik, 34 yaşındaydı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.