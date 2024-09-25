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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Doğum gününde cinayet! - Adana son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Adana'da feci olay! Doğum gününde cinayet!

        Adana'da, 20 yaşındaki Berat Caner C., eski sevgilisi aynı yaştaki İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alper Kınış ile doğum günü kutlaması yaptığı kafeye gidince aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile sakinleşip, daha sonra hemzemin geçitte buluşan taraflar arasında bu kez bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, Berat Caner C.'nin arkadaşı 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, olay ile ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:02
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        Adana'da feci olay! Doğum gününde cinayet!
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        Adana'da Berat Caner C. (20), doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin (20), yeni erkek arkadaşı Alper Kınış (19) ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi.

        ESKİ VE YENİ SEVGİLİ TARTIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Kınış ile aralarında tartışma çıktı.

        BULUŞMAK İÇİN ANLAŞTILAR

        Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, Berat Caner C. ile Kınış buluşmak için anlaşıp, bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz (20), Aykut Alagül (21), Mustafa Altın (19) ve Süleyman Şeker'i (22) yanına alıp, Kınış ile buluşmaya gitti.

        İKİ TARAF DA ARKADAŞLARIYLA GELDİ

        Kınış ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (19) ve arkadaşları Mert Ali P. (19), Muhammet A. (19), Tolga Köse (19), Eren Akçalar (19), Enes Emre Kısacık (19) ile birlikte geldi.

        GÖĞSÜNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ ÖLDÜRDÜ

        Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül'de buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Kınış ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı.

        BIÇAĞI KİMİN VURDUĞU ARAŞTIRILIYOR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kınış, Akçalar ve Kısacık'ın kavgada bıçak kullandığı belirlendi.

        Kolsuz'un ölümüne neden olan bıçak darbelerini kimin vurduğunun araştırıldığı belirtildi. İlknur G. sorgusunda, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartışıp, ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" dedi.

        "BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM"

        Alper Kınış ise sorgusunda şunları anlattı: "Olay sırasında Berat'a sadece yumrukla vurdum. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım." Berat Caner C. ise "Alper ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığının farkına bile varmadım. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Kınış, Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga Köse, Eren Akçalar tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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