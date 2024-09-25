Adana'da Berat Caner C. (20), doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin (20), yeni erkek arkadaşı Alper Kınış (19) ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi.

ESKİ VE YENİ SEVGİLİ TARTIŞTI DHA'da yer alan habere göre kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Kınış ile aralarında tartışma çıktı.

BULUŞMAK İÇİN ANLAŞTILAR Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, Berat Caner C. ile Kınış buluşmak için anlaşıp, bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz (20), Aykut Alagül (21), Mustafa Altın (19) ve Süleyman Şeker'i (22) yanına alıp, Kınış ile buluşmaya gitti.

İKİ TARAF DA ARKADAŞLARIYLA GELDİ Kınış ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (19) ve arkadaşları Mert Ali P. (19), Muhammet A. (19), Tolga Köse (19), Eren Akçalar (19), Enes Emre Kısacık (19) ile birlikte geldi.

GÖĞSÜNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ ÖLDÜRDÜ Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül'de buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Kınış ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı.

BIÇAĞI KİMİN VURDUĞU ARAŞTIRILIYOR Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kınış, Akçalar ve Kısacık'ın kavgada bıçak kullandığı belirlendi. Kolsuz'un ölümüne neden olan bıçak darbelerini kimin vurduğunun araştırıldığı belirtildi. İlknur G. sorgusunda, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartışıp, ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" dedi.