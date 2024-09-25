Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum | Son dakika haberleri

        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren koca, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını ve kendisine hakaret etmesi nedeniyle rencide olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2024 - 00:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisanın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

        Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokaktaki evde, Selda E. (39) ile boşanma aşamasındaki kocası G.E. (40) arasında tartışma çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, çocuk odasındaki kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

        TUTUKLANDI

        Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Zanlının, polisteki ifadesinde, kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelenerek eşini boğduğunu söylediği belirtildi.

        Yaklaşık 20 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Güzellik salonu işlettiği aktarılan Selda Enin cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        RENCİDE OLMUŞ

        G.E., mahkemedeki ifadesinde polisin kendisini arayarak eşi S.E.'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararını aldırdığını tebliğ ettiğini, ardından eşinin kendisini arayarak eve gelip eşyalarını almasını istediğini, bu nedenle eve gittiğini söyledi.

        Eşyalarını hazırladığı sırada tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edince rencide olduğunu iddia eden G.E., çıkan kavganın ardından S.E.'yi boğduğunu, fakat eşini ne ile boğduğunu ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Asit dökerek öldürmüştü! Müebbet hapis
        Asit dökerek öldürmüştü! Müebbet hapis
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        İsrail'den 'kara istilası' açıklaması
        İsrail'den 'kara istilası' açıklaması
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        7 yaşındaki Miray'ı ezen öğretmen: Araçtan uyarı almadım
        7 yaşındaki Miray'ı ezen öğretmen: Araçtan uyarı almadım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?