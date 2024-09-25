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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri | Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!

        Malatya'da, 43 yaşındaki Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi, 37 yaşındaki Nuran Karayiğit'i tabanca ile vurdu. Recep Karayiğit hastanede polise teslim olurken, göğsünden vurulan Nuran Karayiğit kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 07:59 Güncelleme: 25.09.2024 - 08:41
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        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
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        Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Malatya'da, dün öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde bir kadın daha hayattan koparıldı.

        OTOMOBİLDE TARTIŞMA YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere göre boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit (43) ve eşi Nuran Karayiğit (37), otomobil içerisinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

        SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU

        Tartışma sırasında Recep Karayiğit, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Recep Karayiğit, daha sonra göğsünden vurulan Nuran Karayiğit'i otomobille hastaneye götürdü.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli hastanede polise teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

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        #Malatya
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