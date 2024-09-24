Dursun Özbek: Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da ortak yayınında konuştu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Özbek, 3-1'lik Fenerbahçe derbi galibiyeti ile ilgili şunları söyledi:

"DERBİYİ EVDE YATARAK İZLEDİM"

"Salı'dan Cumartesi'ye kadar futbol maçının, Fenerbahçe maçının heyecanı elbette ülkeyi sarmış vaziyette. Salı'dan Cumartesi'ye kadar yapacağımız o kadar çok iş var ki. Sadece derbiyle değil diğer konularla da ilgilenmemiz gerekiyor. Salı ve Cumartesi arasında o kadar rahattım ki. Başka oynadığımız maçlardan daha rahat bir Salı, Cumartesi geçirdim. Son dönemlerde kurmuş olduğumuz büyük bir üstünlük var Fenerbahçe'ye karşı. Hem deplasmanda hem de genel olarak bakıldığı zaman. 10 gol atmışız, 2 gol yemişiz. Gerçekten maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Hatta maça gitmedim. Evde yatarak izledim, o kadar rahattım ki. Gergin bir ortamdı o yüzden derbiye gitmedim. Nitekim orada bazı gerginlikler olmuş. Sahada gerginlik olmadı. Bizim için rahat maçtı. Okan hoca da takımı çok iyi hazırladı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Galatasaray artık alışkanlık hale geldi. Fenerbahçe derbileri bizim için deplasmanda kolay geçen derbiler."

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🎙️ Dursun Özbek: Rakibimize kurduğumuz ciddi bir üstünlük var. Derbiyi evde yatarak izledim o kadar rahattım ki. pic.twitter.com/alTKjOOsAx — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "ÖZEL GALİBİYET PRİMİ VERDİM" "Derbi galibiyeti için özel galibiyet primi verdim ama rakam söyleyemem. Bu oyuncularımla benim aramdaki bir şey. 30 milyon kişiyi sevindirmiş bir takım. Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Amerika'da bile New York'ta kutlama yapıldı o gece. Böyle bir şeyi maddi değer olarak ölçebilir misiniz?" "HAKEMLE İLGİLİ TESPİTİM DOĞRUYMUŞ" "Hakemle ilgili tespitim doğruymuş. Maçın gidişatına baktığınızda her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. Eğer o uyduruk penaltı olmasaydı maç 5'lik 6'lık maçtı. Hakemin bunu fark ettiğini düşünüyorum. O penaltıyı verince, maçın 60. dakikası, bence farkın önüne hakemin bu kararının geçtiğini düşünüyorum. Nasıl oynadığımızı gördünüz."