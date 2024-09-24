Rıdvan Dilmen: Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var

Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un yeni programı "Çerveçe"de önemli yorumlarda bulundu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan sordu Rıdvan Dilmen yanıtladı.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"DERBİNİN ÖZETİ..."

"Beklemediğim kadar domine ettiler oyunu. Haftanın futbolcusu bence Galatasaray'ın olmazsa olmaz oyuncusu Torreira. Lucas Torreira, sadece 6 numara değil. O yüzden yanında Kerem de olsa Sara da olsa iyi oynuyor. Önünde baskı zamanlamaları falan da çok iyi. Bu maçın özeti şu. Galatasaray'ın 3 orta sahası sezonun en iyi futbolunu aynı anda oynadılar. Sara, Mertens ve Torreira. Fenerbahçe'de sezonun en kötüsünü oynadı 3'lü yani orta saha bir futbol takımının kalbi olduğuna göre... İsmail berbat oynadı, Fred geldiği günden itibaren bu kadar kötü oynamadı. Aynı şekilde Szymanski de yok olunca...

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Galatasaray beklemediğim kadar oyunu domine etti." pic.twitter.com/lJa7wcJMkd — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "AYKUT KOCAMAN'I ARADIM" "Şöyle söyleyeyim mi Aykut Kocaman, kendisinden izin alarak söyleyeyim de... İzin verir bana o arkadaşımızdır. Maç günü sabah aradım, "napıyosun hocam" dedim. Bodrum'daymış dinleniyormuş. Fenerbahçe, bizim takım güçlü dedi. Peki Galatasaray'ı izledin mi dedim. Adana Demirspor maçına kadar izledim dedi. İşte orada sıkıntı var dedim. Biz evet güçlüyüz dedim, her iki takım da maçın ikinci yarılarını derbiye sakladılar... Ama Galatasaray'ın son iki maçını izlemeni tavsiye ederim dedim. Toparlamışlar, birden bire kompak hale geldiler dedim. "Aaa öyle mi" dedi hatta bana. Benim açıkçası Galatasaray'ın Demirspor maçı kadar olan Young Boys maçları dahil başka görüşteydim. Fakat Rize maçının tamamı Antep maçının 50 dakikası falan maçların ortada gideceğini anladım açıkçası."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Derbi günü Aykut Kocaman ile konuştum. 'Bizim takım güçlü' dedi. 'Peki Galatasaray'ı izledin mi' dedim. 'Adana Demirspor maçına kadar izledim' dedi. 'İşte orada sıkıntı var' dedim." pic.twitter.com/CAFmS3f4g8 — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'YE DAHA FAZLA İHTİYACI VAR" "Mourinho kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Düşüşte midir, düşüştedir ama yine tekrar söyleyeyim ki Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı kadar Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha çok ihtiyacı vardır. Şöyle, Bayern Münih boştaydı Barcelona boştaydı... Özellikle son 4-5 senedir düşüşte yani kariyer olarak başarı olarak diyelim... Teknik olarak hata yapabilirsiniz, oyuncu değişikliği hatalı olabilir, maç da kaybedebilirsiniz ama benim liderimin en kötü şartlarda bir gün sonra çok detaya girmeden bizi bilgilendirebilir." REKLAM 📺 Çerçeve



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "José Mourinho, Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Özellikle son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi. En kötü şartta derbiden bir gün sonra bizleri bilgilendirebilirdi." pic.twitter.com/hUqowGPkdN — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "Beklentilerin uzağından kaldı örneğin ben Jose Mourinho'nun maçla ilgili ne düşünüdüğünü vallahi daha bilmiyorum. Yayınca kuruluşa verdi ama her şeyin ötesinde bir futbol adamı olarak biraz daha ötesinde bir Fenerbahçeli olarak merak ediyorum"

"MOURINHO YANLIŞ TAKIMLA ÇIKTI DİYEMEM...." "Jose Mourinho yanlış takımla çıktı diyemem... Son üç maç gol yememiş gol atmış takımla çıktı buna saygı duyarım. Hamleleriyle ilgili tartışabiliriz ama bu maçı şöyle okuyabilir miydi? Şimdi Fenerbahçe 3 ay önce Galatasaray'ı yendi 10 kişiyle. Sır neydi? Önde bastı... Galatasaray uzun oynamak zorunda kaldı, Okan hocanın söylediği gibi... Fenerbahçe ilk 10 dakika pozisyonların ikisini de ön baskıyla aldı. Ali Samiyen'deki maçta forvette Batshuayi oynadı, Dzeko'dan daha iyi pres yapabilen... Sağ tarafta Mert Hakan, Szymanski dönüşümlü oynadı dolayısıyla daha diri bir takımdı. Bir de Anadolu kulüplerine presle sonuç alırsınız ama Galatasaray gibi takımlara yumuşak pres yaparsanız olmaz. Fenerbahçe'nin mutlaka öne geçmesi gerekiyordu ki bekleyerek oynayabilsin."

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🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Jose Mourinho yanlış takımla çıktı diyemem. Hamleleri ile ilgili tartışabiliriz. Fenerbahçe, geçen sezon deplasmanda Galatasaray'ı 10 kişi önde baskı ile yendi." pic.twitter.com/V2QKEfudNX — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "BEŞİKTAŞ'IN SADECE ŞU EKSİĞİ VAR..." "Dikkatli izledim dünün maçlarını... Bu haftayla ilgili şunu söyleyeyim hızlı oynamakla, telaş karışmış durumda Beşiktaş için ama bir kere şunu görüyorum aç, arzulu, çok hırslı ve kesinlikle hep öne doğru oynamaya çalışıyorlar bu kolay bir şey değil özellikle şu maç periodunda. Kadro derinliği çok önemli, Beşiktaş'ın sadece şu eksiği var... Set oyunu lazım bazen hem rakibi yormak hem kendi açından dinlemek için yani Beşiktaş'ın takım olarak sette problemi var." 📺 Çerçeve



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, aç ve çok hırslı oynuyor. Özellikle hep öne doğru oynamaya çalışıyor bu kolay bir şey değil. pic.twitter.com/8Vxp1wtalR — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "NBA Mİ BURASI YA!" "Genel anlamda gerçekten maç sayıları çok fazla. Bence bu ekonomi ve maalesef bahis olduğunu düşünüyorum sebeplerinden birinin. Bu kadar maçı oynayın sabaha kadar diyorlar. Oyuncular zaten yoruluyorlar, gitmiyor artık... 11 günde 4 maç ne oluyor Allah aşkına ya! NBA mi burası ya!"