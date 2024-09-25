Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu

Son yıllardaki yüksek eğitim fiyatları ile sıklıkla gündeme gelen özel okulların, devlet katkısı almak için çeşitli usulsüzlükler yaptığı tespit edildi.

Öyle ki, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, bazı özel okulların haksız yere devlet katkısı aldığı saptandı.

Sayıştay raporunda, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden örgün eğitim öğrencilerine ödenen ücretlere yönelik olarak işletmelere yapılan devlet katkısı uygulamasında, işletme personel sayılarının gerçeği yansıtmadığı bulgusu da yer aldı.

Raporda, yirmi personele sahip işletmelere hatalı oranda ödeme yapıldığı, stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri için bazı özel okullara devlet katkısı ödendiği, staj yapmayan beklemeli durumundaki bazı öğrenciler için devlet katkısı ödendiği, kamu kurum ve kuruluşlarına ödeme yapıldığı tespit edildi. REKLAM '2 KAT FAZLA DEVLET KATKISI ÖDEMESİ YAPILDI' Raporda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesine atıfta bulunularak, işletmelere personel sayısının yirminin altında olması durumunda öğrenci başına asgari ücretin net tutarının yüzde otuzunun üçte ikisi oranında, personel sayısının yirmi ve üzerinde olması durumunda ise öğrenci başına asgari ücretin net tutarının yüzde otuzunun üçte biri oranında katkı ödemesi yapılması gerektiği aktarıldı.

Sayıştay raporunda, "Yapılan incelemelerde e-Okul sisteminde personel sayısı yirmi olan işletmelere net asgari ücretin yüzde otuzunun üçte biri oranında ödeme yapılması gerekirken üçte ikisi oranında ödeme yapıldığı, dolayısıyla bu işletmelere yararlanması gereken Devlet katkısının iki katı tutarında ödeme yapıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu durumun, 07.07.2022 tarihine kadar yirmi personele sahip işletmelere üçte bir oranında katkı ödemesi yapılırken, bu tarihten itibaren e-Okul sisteminin yirmi personele sahip işletmelere üçte iki oranında ödeme yapılmasına yönelik güncellenmesinden ve değişiklik sonrasında bu işletmelere üçte iki oranında katkı ödemesi yapılmaya başlanmasından kaynaklandığı belirtildi.

OKULU İŞLETME GİBİ GÖSTERDİLER Raporda, bazı özel okullarında öğrencilerin stajını okulda yapmasına rağmen okulu işletme gibi göstererek haksız yere devlet katkısı aldığı bilgisine yer verildi. Raporun ilgili kısmında, "Yapılan incelemelerde bazı özel okulların Devlet katkısı talebinde bulunurken kendi okullarını e-Okul sistemine işletme olarak ekleyip katkı talebinde bulunduğu, talep edilen tutarların Bakanlık tarafından ilgili özel hesaplara gönderildiği ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ilgili okullara ödemenin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Devlet katkısı uygulamasında öğrencilerin stajlarını işletmelerde yapması esas olup staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin stajları için Devlet katkısı ödenmemesi gerekmektedir" denildi.