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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

        İsrail, Beyrut'ta düzenlediği bir hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey bir komutanın ölümünü doğrulamasının ardından Çarşamba günü güney Lübnan'da saldırılarına yeniden başladı. Lübnan medyası saldırılarda can kaybı olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen bir füzeyi engellediklerini ve Tel Aviv'de siren seslerinin duyulduğunu açıkladı. Lübnan Dışişleri Bakanı, gerilimin düşmesine yardımcı olabilecek tek ülkenin ABD olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:52 Güncelleme: 25.09.2024 - 07:52
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        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
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        İsrail-Lübnan hattında gerilim devam ediyor. Lübnan medyasının bildirdiğine göre, İsrail bu sabah saatlerinde güney Lübnan'da yeniden saldırılara başladı.

        İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki birkaç bölgeyi hedef aldığını ve can kayıplarına neden olduğu bildirildi. Lübnan'a gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail'de de siren sesleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen bir füzenin engellediği bildirildi.

        Hizbullah, dünkü saldırılarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir apartmana düzenlenen hava saldırısında öldürülen altı kişi arasında kıdemli komutan İbrahim Kubaisi'nin de olduğunu doğruladı. İsrail, Kubaisi'nin grubun füze ve roket gücüne liderlik ettiğini söyledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, İsrail'in Pazartesi sabahından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnan'da 50'si çocuk olmak üzere 569 kişinin öldüğünü ve bin 835 kişinin yaralandığını söyledi.

        Salı günkü saldırılar, Pazartesi günkü saldırıların 1975'te başlayan 15 yıllık iç savaştan bu yana Lübnan'da herhangi bir günde en yüksek can kaybına ulaşmasının ardından geldi.

        İsrail'in Hizbullah'a karşı yeni saldırısı, İsrail'in Gazze'de Hamas ile arasında yaklaşık bir yıldır süren çatışmanın tırmanması ve çatışmaların bölgeye yayılması korkularını körükledi. İngiltere vatandaşlarını, Lübnan'ı terk etmeye çağırdı ve vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olmak için Kıbrıs'a 700 asker gönderdiğini söyledi.

        "LÜBNAN UÇURUMUN KENARINDA"

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, "Lübnan uçurumun kenarında. Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları, Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz" dedi.

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden itidal çağrısında bulundu. ve "Tam ölçekli bir savaş kimsenin çıkarına değil. Durum tırmansa bile, diplomatik bir çözüm hala mümkün" dedi.

        "BIDEN'IN KONUŞMASI GÜÇLÜ DEĞİL"

        Lübnan Dışişleri Bakanı ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Biden'ın konuşmasını "güçlü değil, ümit verici değil" olarak eleştirdi ve ABD'nin "Orta Doğu'da ve Lübnan açısından gerçekten fark yaratabilecek" tek ülke olduğunu söyledi. Washington, İsrail'in uzun zamandır müttefiki ve en büyük silah tedarikçisi.

        Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.

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        #israil
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