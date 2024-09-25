İsrail-Lübnan hattında gerilim devam ediyor. Lübnan medyasının bildirdiğine göre, İsrail bu sabah saatlerinde güney Lübnan'da yeniden saldırılara başladı.

İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki birkaç bölgeyi hedef aldığını ve can kayıplarına neden olduğu bildirildi. Lübnan'a gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail'de de siren sesleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen bir füzenin engellediği bildirildi.

Hizbullah, dünkü saldırılarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir apartmana düzenlenen hava saldırısında öldürülen altı kişi arasında kıdemli komutan İbrahim Kubaisi'nin de olduğunu doğruladı. İsrail, Kubaisi'nin grubun füze ve roket gücüne liderlik ettiğini söyledi.

İsrail'den 'kara istilası' açıklaması Haberi Görüntüle REKLAM Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, İsrail'in Pazartesi sabahından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnan'da 50'si çocuk olmak üzere 569 kişinin öldüğünü ve bin 835 kişinin yaralandığını söyledi. Salı günkü saldırılar, Pazartesi günkü saldırıların 1975'te başlayan 15 yıllık iç savaştan bu yana Lübnan'da herhangi bir günde en yüksek can kaybına ulaşmasının ardından geldi. İsrail'in Hizbullah'a karşı yeni saldırısı, İsrail'in Gazze'de Hamas ile arasında yaklaşık bir yıldır süren çatışmanın tırmanması ve çatışmaların bölgeye yayılması korkularını körükledi. İngiltere vatandaşlarını, Lübnan'ı terk etmeye çağırdı ve vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olmak için Kıbrıs'a 700 asker gönderdiğini söyledi.

"LÜBNAN UÇURUMUN KENARINDA" Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, "Lübnan uçurumun kenarında. Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları, Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden itidal çağrısında bulundu. ve "Tam ölçekli bir savaş kimsenin çıkarına değil. Durum tırmansa bile, diplomatik bir çözüm hala mümkün" dedi. "BIDEN'IN KONUŞMASI GÜÇLÜ DEĞİL"