Bir Çin atasözü hayatınızı değiştirebilir: Derin anlamlara sahip bu Çin atasözü ve deyimlerini daha önce duydunuz mu?
Bilgelik, asırlardır süregelen deneyimlerden doğar. Çin kültüründe yer alan atasözleri, binlerce yıllık birikimin yansıması olarak karşımıza çıkar. İşte hayatınıza yeni bir perspektif kazandırabilecek, belki de daha önce hiç duymadığınız Çin atasözleri!
Zamanın testinden geçmiş sözler, yaşam yolculuğumuzda bize rehberlik eder. Çin atasözleri, hayatın karmaşık yanlarını basit ama etkili ifadelerle özetler. Sizin için on sekiz değerli Çin atasözünü derledik. İşte detaylar!
ÇİN ATASÖZLERİ
• Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım, yaptırırsanız anlarım.
• Açlık yemekle, bilgisizlik okumakla giderilir.
• Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden, çok akıllı bir adam başkalarının da tecrübelerinden yararlanır.
• Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir.
• Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet.
• Bir kişiye balık verirsen, o gün karnını doyurursun. Balık tutmayı öğretirsen, her gün karnını doyurursun.
• Çok neşeli anınızda kimseye bir şey vaat etmeyin. Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin.
• Duyduğuma inanmam; gördüğümün yarısına, yaptığımın tamamına inanırım.
• Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık!
• Çabuk öğrenilen, erken unutulur.
• Gelin ne kadar hamarat olsa da pirinç yoksa pilav yapamaz.
• Kalbinde yeşil bir dal bulundurursan şakıyan kuşlar gelir.
• Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir.
• Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, yatarak yapabileceğin hiçbir şeyi oturarak yapma.
• Sıcak, herkese aittir; soğuk, insanın elbisesine göre değişir.
• Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan.
• İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.
• Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.