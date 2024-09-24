Dursun Özbek açıkladı: Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında konuştu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Özbek, Florya ve Mecidiyeköy projelerindeki son durumu da aktardı.

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İşte Özbek'in sözleri:

FLORYA PROJESİ HANGİ AŞAMADA?

"Florya meselesi şu... Florya'da bizim 65 dönüm arsamız var. Bunun 20 dönüm Galatasaray'ın tapulu malıydı. 45 dönümünü Galatasaray'a satın aldım ve parasını ödedim. Kredi aldım ve ödedim. Şu anda arsanın 5 kuruş borcu yok. Arsamızın imar durumu var. Yaklaşık 97 bin metrekare civarında konut inşaatı yapmak mümkün. 140 bin metrekare inşaat yapmak durumundasınız, otoparkı vs. var. 'Biz yaparsak ne kazanırız' mantığıyla yola çıktık. Fakat Mecidiyeköy ve Kemerburgaz işine girdiğimizde gördük ki, 140 bin metrekare inşaatı yapmak için 30-40 milyon dolar paraya ihtiyacınız var. İstanbul'da bu kabil inşaatları yapabilecek 6-7 inşaat firması var. Bunlar önemli ve büyük firmalar. Biz Galatasaray'ız. Kendimiz inşaat da yaparız, gemi lazımsa gemide yaparız iddiasına girdik. Kemerburgaz süreci bize bir şey gösterdi ki, 'arkadaş bu inşaat işine hiç bulaşma'. Mecidiyeköy'de yaşadıklarımız bize dedi ki 'Sen spor kulübüsün, kendim yapayım diye soyunma' diye bu iki proje net gösterdi. Biz buradan ders aldık. Dursun Özbek ve Erden Timur'la olacak iş değil bu. O zaman biz bunları geliştirelim, hasılat paylaşımı yapalım. En iyi firmaya, bu işi bitirecek firmaya açık ihaleye çıkalım. Bir hasılat paylaşımı suretiyle bu işi Galatasaray'a kazandıralım. Hasılat olarak ortaya gelecek delikli kuruşun bile Galatasaray'ın kursağına gitmesi lazım."

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🎙️ Dursun Özbek: Türkiye'de bu projeyi yapabilecek 5-6 şirket var. pic.twitter.com/TQQR85UuPU — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "ADNAN POLAT'TAN RİCA ETTİM" "Yeniden yetki almak için 6 Temmuz'da genel kurula gittik. Tekrar yetki aldık. Diğer üyelerin de talepleri vardı. Bir konsensusle bu yetki tekrar Dursun Özbek yönetimine verildi. Şimdi bütün hassasiyetleri dikkate alarak Adnan Polat başkandan rica ettim. 'Sen bu işi iyi bilen, iyi yapan firmalardan birisisin. Bu ihale sürecini yönetir misin'. İhale komisyonu kurduk. Çok kısa sürede ihaleye çıkacağız. Sonucunda hasılat paylaşımı ihalesi olacak. Adnan başkan çok titiz çalışıyor, teşekkür ediyorum. Adnan Başkan bir konuşmada şunu söylüyor 'Bu projeden asgari 300 milyon dolar Galatasaray'ın payına para düşer' diyor. Buna açıklık getirmek için şu ifadeyi kullanıyorum; bu bir hasılat paylaşım projesidir, yüzdesi belli değildir, satış fiyatı belli değil. Pahalı satılırsa Galatasaray'ın kursağına çok para gider. Çabuk davranmaktaki maksadım senede 1,5 milyara yakın faiz ödüyorum. Bir an evvel bu projeyi devreye sokayım ki, Bankalar Birliği'nden yaptığım anlaşmadan çıkmak istiyorum. Konsorsiyumun içinde kaldığım zaman gelirimin yarısı bankaya gidiyor. Florya var, adada bazı tadilatları yapmamız lazım. Ada 6 bin 500 metrekare. 2 bin 500 metrekaresi Galatasaray'ın tapulu malı. Bizim dönemimizde diğer yerin tapusunu almışım Milli Emlak'tan. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın katkısıyla bu hale getirmişim. Erden de orada bayağı bir destek verdi, elemanlarıyla, parasıyla puluyla. Dünya güzeli bir yer. Bankalar Birliği konsorsiyumundan çıkmak isteğimizin sebebi büyük faiz ödüyoruz. Ana para ödemesini bir an önce yapmamız lazım."

"BUGÜN RAKİPLERİMİZ BİZİM ÇİZGİMİZE GELDİLER" "Bizim o gün ifade ettiğimiz kıblemizden hiçbir şaşma yok. Bu fonu kullanmak istiyorsan, genel kurula getir projeni, ikna et nitelikli çoğunluğu sağlarsan bu parayı kullan. Bütün bu yaptıklarımız, yönetimdeki arkadaşlarla beraber hakikaten çok güzel işler. O tarihlerde bizi 'Galatasaray inşaat firması mı, gayrimenkul şirketi mi' diye tenkit edilirken bugün rakiplerimiz bizim çizgimize geldiler. Ben bunu 7 sene evvel söylemişim. Bizden sonra gelen yönetimler bu işlere pek ilgi duymadılar. Mustafa başkanın Florya'yı geri alması bu projelerin başlangıç noktasını oluşturuyor. Onu inkar etmek mümkün değil. Geri alması yeni bir ufuk açtı bize. Güzel bir arsa, güzel getirisi olan proje ortaya çıktı."

"BİR DAHA ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM" "Dediklerimi yaptıktan sonra bir daha aday olmayı düşünmüyorum. Bu üçüncü dönemim. Arkadaşlarımla beraber koyduğum hedefleri tamamlamak istiyorum. Florya'nın ihalesinin tamamlanması, Bankalar Birliği'nden çıkmış olmak. Stadın yanında 60 dönümlük arazimiz var. Orada spor salonu yapma projemiz var. İmar durumuyla uğraşıyorum. Galatasaray bu tesisleşme sorununu bitirmeden spor kulübü olarak beklenen başarıyı sağlaması mümkün değil. Judoyu Anadoluhisar'nda, voleybolu bilmem nerede, bir kısmını Burhan Felek'te, bir kısmını Taçspor'da yapıyorum. Altyapı için belediyeden salon yalvarıyorum. Bu kadar dağılmışlık hem yönetimi zorlaştırıyor hem de maliyeti artırıyor. Bu 60 dönümde amatör sporları bir araya getirirsek. Aslan vadisi şekline getirme hedefim var. Orada bir talihsizlik yaşadık. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Maalesef müteahhit firma konkordato ilan etti. Yoksa hedefte şaşma yoktu. Ne finansal ne hizmet boyutuyla. Müteahhidin konkordato ilan etmesi bizi rötara soktu. Bir inşaat işinde sizden kaynaklanmayan sebeple müteahhit konkordatoya gitmiş. Şimdi bitirme aşamasına geldik. Nazar değer diye tarih vermiyorum. Çok kısa sürede Kemerburgaz'a geçeceğiz. Orada herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil.

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🎙️ Dursun Özbek: Projeler bittikten sonra bir daha aday olmayı düşünmüyorum. pic.twitter.com/ePycD9tDBn — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2024 "MECİDİYEKÖY'DE DOĞRUSU ŞU..." "Mecidiyeköy'de doğrusu şu; Galatasaray'ın yapılandırmasından kaynaklı olarak bütün gayrimenkulleri üzerinde Bankalar Birliği Konsorsiyum'un ipoteği var. Yaklaşık 23 milyar TL mertebesinde ipotek var. Bütün kulüplere var. Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma şöyle; ben kat irtifakına geçmişim. Numaralandırmışım. Yaptığımız bütün satışların nakdi ve senedi Bankalar Birliği'ne gidiyor. Önce nakit bir kısmı gidiyor yarısını Bankalar Birliği kendi hesabına borcunuza mükabil alıyor. Senetler de ödendikten sonra ilgili dairede borç kalmazsa Bankalar Birliği ipoteği kaldırıyor. Borcun tümünü ödedikten sonra müracaat ediyorsunuz, tapumu ver diyorsunuz. Bankalar Birliği tapuyu yazıyor. İpoteği çözüyor. Bizdeki sistem bu."