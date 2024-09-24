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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Biden: Rusya savaşı kaybetti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Biden: Rusya savaşı kaybetti

        ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Birçok kişinin bugün dünyanın durumuna baktığında zorluklar gördüğünü ama kendisinin görmediğini söyleyen Biden, "İleriye gitmenin bir yolu olduğunu biliyorum" dedi. Rus lider Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kaybettiğini söyleyen Biden, "Dünya Ukrayna'ya desteğini sürdürmek ya da bu saldırganlığa sessiz kalmak arasında bir tercih yapmalı" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:14
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        Biden: Rusya savaşı kaybetti
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        ABD Başkanı Biden, BM 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

        Dünyanın içinde bulunduğu zorlukların farkında olduğunu ancak ileriye doğru yönelmenin mümkün olduğuna inandığını söyleyen Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

        "Putin savaşı kaybetti" diyen Biden, "Dünya Ukrayna'ya desteğini sürdürmek ya da bu saldırganlığa sessiz kalmak arasında bir tercih yapmalı" ifadesini kullandı.

        Biden, "İyi haber şu ki, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşı başarısız oldu, ana amacına ulaşamadı. Ukrayna'yı parçalamak istiyordu fakat Ukrayna halen özgür. NATO'yu zayıflatmak istiyordu ancak NATO daha da güçlü ve Finlandiya ve İsveç'in de üyelikleriyle her zamankinden daha birlik halinde." dedi.

        ABD'nin Kiev'e olan desteğinin aynı şekilde süreceğini belirten Biden, Ukrayna'nın egemenlik ve bağımsızlığını koruyabilmesi için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

        "GAZZE'DE ATEŞKES ZAMANI"

        Biden, Gazze savaşıyla ilgili olarak ise, "Artık Gazze'de ateşkes zamanı. Rehineler evlerine dönmeli. Ateşkes hala mümkün ve bu savaş kimsenin çıkarına değil. Diplomatik çözüm mümkün ve biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Biden, "(Hamas'ın elindeki) Esirler gibi Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Aralarında yardım çalışanlarının da olduğu binlerce kişi öldürüldü, çok fazla sayıda kişi yerlerinden edildi ve acil insani durumla karşı karşıya." dedi.

        Gazze'de bir ateşkese ulaşılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Biden, "Artık tüm tarafların kendi koşullarını sonuçlandırma, esirleri evlerine getirme, Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

        Gazze'de ateşkes anlaşması için kendilerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin de destek verdiği bir önerinin masada olduğunu kaydeden Biden, bu anlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına da değinen Biden, "Batı Şeria'daki masum Filistinlilere karşı artan şiddete de işaret edelim ve iki devletli çözüm dahil daha iyi bir gelecek için şartları belirleyelim." diye konuşu.

        Biden, ancak iki devletli çözüm yoluyla hem Filistin halkının kendi geleceğini belirleyebileceği bir devlete sahip olacağını hem de İsrail'in güvenliğini sağlayacağını belirtti.

        "KAPSAMLI SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

        7 Ekim 3023'ten bu yana bölgede daha büyük bir savaşın çıkmaması için çalıştıklarını savunan Biden, Hizbullah'ın saldırılarına tepki gösterirken, İsrail'in saldırılarına ise herhangi bir yorum yapmadı.

        Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta açıkçası sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." dedi.

        İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almaları gerektiğini söyleyen Biden, Sudan'daki iç savaş için de, "Hemen bu savaşı bitirin" açıklamasını yaptı.

        ÇİN'LE REKABET

        ABD Başkanı Biden, ABD-Çin rekabetine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak bu konuda "sorumlu şekilde rekabetin sürdürülmesi gerektiğine" işaret etti.

        Biden, "Çin'le rekabetimizi sorumluluk içinde yönetmek isterken kendi ilkelerimizi de üstün tutuyoruz, öyle ki bu rekabet bir çatışmaya yol vermesin." şeklinde konuştu.

        Sentetik uyuşturucu maddeleriyle mücadele noktasında Pekin'le yeniden işbirliği yapmaya başladıklarını hatırlatan Biden, gerekli alanlarda işbirliklerine açık oldukları mesajını verdi.

        Çin'e karşı Hint-Pasifik bölgesinde kurdukları ittifaklara da temas eden Biden, "Bu ortaklıklar hiçbir ülkeye karşı değildir. Bunlar; serbest, açık, barışçıl ve güvenli bir Hint-Pasifik bölgesi için oluşturulan bloklardır." yorumunu yaptı.

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