İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ DHA ve İHA'da yer alan habere göre site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. "Vitamin içtiğim için mi kilo alamıyorum. Bana yardımcı olun" diyen Aykut, "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmıştı.