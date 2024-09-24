"Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
İstanbul, Sultanbeyli'deki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Çektiği videolarda kilo alamadığını söyleyen; "Aldığım vitaminler mi kilo almamı önlüyor" diyen Aykut'un olaydan 5 saat önce de temizlik yaptığı görüntülerini paylaştığı ortaya çıktı
İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA ve İHA'da yer alan habere göre site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. "Vitamin içtiğim için mi kilo alamıyorum. Bana yardımcı olun" diyen Aykut, "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmıştı.
BİR MEKTUP BIRAKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Kübra Aykut'un ölmeden önce bir mektup bıraktığı ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.
Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.