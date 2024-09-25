FDA evde grip aşısını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, insanların evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri ilk grip aşısını onayladı.

Yapılan açıklamada, taramadan geçen kişilerin doğrudan online eczaneden sipariş edebileceği burun spreyini doktor muayenehanesine gitmeden kendi kendilerine uygulayabilecekleri belirtildi.

Ancak hastalar yine de bir doktor muayenehanesinden reçete almak zorunda. Burun spreyinin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

Aşının yeni olmadığı belirtilirken, canlı zayıflatılmış grip aşısının 20 yıldan fazla bir süredir FDA onayına sahip olduğu; ancak yetişkinlerin aşıyı evde 2 ila 49 yaş arasındaki kişilere uygulamak üzere sipariş edebilmesi, kolaylık ve önleyici bakıma erişim açısından bir atılım olduğu kaydedildi.