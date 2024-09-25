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        Haberler Magazin Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu Paris Moda Haftası'ndan geldi - Magazin haberleri

        Pınar Deniz'den hamilelik pozu

        Yaklaşık 2 aylık hamile olan Pınar Deniz, 9 gün önce Kaan Yıldırım ile Roma'da evlendi. Deniz, ilk hamilelik pozunu Paris'teki yıldızlar gecesinden paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 08:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 08:41
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        Hamilelik pozu geldi
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        Pınar Deniz, özel hayatında da kariyerinde de özel zamanlar yaşıyor. Yaklaşık 2 aylık hamile olan Deniz, 16 Eylül'de Kaan Yıldırım ile evlendi.

        Pınar Deniz, Roma'da kıyılan nikâhta evlilik defterindeki imzasının mürekkebi henüz kurumadan Paris'e uçarak bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlediği etkinliğine katıldı.

        Beyaz saten bir elbise giyen Pınar Deniz; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü modellerle aynı podyumda yürüdü.

        Simon Ashley, Cara Delevingne, Pınar Deniz ve Julia Wieniawa
        Simon Ashley, Cara Delevingne, Pınar Deniz ve Julia Wieniawa

        "SEVİYORUM"

        Etkinlikte; Oscar ödüllü Jane Fonda ile de bir araya gelen Pınar Deniz, usta oyuncuyla çektirdiği bu fotoğrafını "Seviyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Hamile olduğu bilindiği halde bugüne kadar bu konuda tek cümle etmeyen Pınar Deniz, belli ki hamilelik duyurusunu yıldızlarla dolu özel geceye saklamış. Deniz, podyumdan indikten sonra bir ayna karşısında eliyle göbeğini tutup çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

        "GURUR VERİCİYDİ"

        30 yaşındaki Pınar Deniz, duygularını "Hâlâ etkisinde olduğum bir gece... Paris'te dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmak ve kadının gücünü bu denli hissetmek çok gurur vericiydi" sözleriyle ifade etti.

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        #Pınar Deniz
        #hamilelik
        #evlilik
        #Kaan Yıldırım
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