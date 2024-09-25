78 yaşındaki adamı öldürdü! Ayakkabıyla çözülen vahşi cinayette istenen ceza belli oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç’i (78) başına keserle vurarak öldüren Fikret Canbaz’ın (28) tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme’ suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, azmettirici olduğu iddia edilen O.K’nin ise üzerine atılı suçlardan beraatini talep etti.

DHA'nın haberine göre olay, 4 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç’i hareketsiz bulup 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.

REKLAM TUTUKLANAN TORUNU TAHLİYE EDİLDİ İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Ali Genç'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P. serbest bırakıldı. Antalya’da, aynı yıl ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Fikret Canbaz, Zonguldak’a getirilerek cinayet mahallinde keşif yaptırıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.