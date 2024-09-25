Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112'nci Sokak'taki evde, önceki gün çıkan yangında, Ü.U.'nun (65) cansız bedeni bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, yangının 2 ayrı odada çıktığı belirlendi.

BAŞINA DARBE ALDIĞI BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde derinleştirildi. İncelemelerde, Ü.U.'nun başına darbe aldığı ve düşme gibi gösterilip öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI Çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, evden S.K.'nin (62) çıktığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATİL ZANLISI PAVYONDA YAKALANDI Polis ekiplerini yanıltmak amacıyla önce otogara, ardından Esat Caddesi'ne giden S.K., uzun süren takip sonucu, gittiği eğlence mekanında yakalanıp gözaltına alındı.

"SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM" Emniyetteki sorgusunda cinayeti çekiçle işlediğini itiraf eden S.K., "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" ifadelerini kullandı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAKTUL YENİ EMEKLİ OLMUŞ Ü.U.'nun yeni emekli olduğu ve arkadaşı S.K. tarafından emekli ikramiyesi için öldürüldüğü iddia edildi. Ü.U.'nun komşusu Ümmügülsüm Uçar (48), evden çıkan dumanları görünce ihbarda bulunduğunu söyleyerek, "Her yeri duman kaplamıştı. Ardından apartman görevlisini aradım, yangının bu binada olduğunu söyledi. Binadan ayrıldıktan bir süre sonra tekrar geldim. Polisler ve ambulanslar vardı. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmüştü.