‘Doğuştan dijital’ Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor

Gıdıklanınca neden güleriz?

Peki gıdıklandığımızda attığımız kahkaha ile bir komedi filmdeki komik sahneyi izlerken, bir karikatür okuduğumuzda, bir fıkra dinlediğimizde attığımız kahkaha aynı mı? Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nden nörobilimci Alicia Walf, bu iki kahkahanın birbirinde farklı olduğunu söylüyor: “Komik bir filmde ya da şakada attığımız kahkaha hafızanın, soyut düşüncenin işlendiği frontal lobda işlenir. Ancak gıdıklanma hissi beynin duygularla ilgili kısmı olan limbik sistemde işlenir. Limbik sistem beynin ‘savaş ya da kaç’ tepkisinin merkezidir.” Bilim insanları gıdıklandığımızda beynimizde neler olduğunu biliyorlar ancak ilk başta neden böyle bir tepki (kahkaha) verdiğimiz gizemini koruyor. Konuyla ilgili en yaygın teorinin bir tür sosyal bağ kurma olduğu konusunda birleşiyor birçok bilim insanı.