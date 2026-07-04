Arjantin, sürprize izin vermedi. Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16'ya kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Uzatma devresinde 3-2 kazanan Arjantin üst tura çıktı.
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 04:09 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle Arjantin 1-0 öne geçmeyi başardı.
Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Duarte ile bulduğu golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarının başında Arjantin, Lisandro Martinez ile yeniden öne geçti.
103. dakikada Yeşil Burun Adaları'ndan Lopes Cabral'ın güzel golüyle maçta yeniden eşitlik sağlandı.
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