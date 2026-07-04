Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arjantin, sürprize izin vermedi. Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16'ya kaldı

        Arjantin, sürprize izin vermedi. Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16'ya kaldı

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Uzatma devresinde 3-2 kazanan Arjantin üst tura çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 04:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arjantin, sürprize izin vermedi

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın 29. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle Arjantin 1-0 öne geçmeyi başardı.

        Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Duarte ile bulduğu golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarının başında Arjantin, Lisandro Martinez ile yeniden öne geçti.

        103. dakikada Yeşil Burun Adaları'ndan Lopes Cabral'ın güzel golüyle maçta yeniden eşitlik sağlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı

        Ankara'da vatandaşların vicdani duygularını sömürerek çocukları dilendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tahran'daki devlet törenine üst düzey katılım
        Tahran'daki devlet törenine üst düzey katılım
        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!
        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
        Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili