Son dakika haberi Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta

İsrail-Lübnan hattında son günlerde gerilim arttı. İsrail'in Lübnan'a son üç günde düzenlediği hava saldırılarında 600'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Türkiye de Lübnan'a sağlık malzemeleri gönderdi.

İsrail'in vurduğu Lübnan'a sağlık malzemelerini taşıyan yardım uçağı başkent Beyrut'a ulaştı.

Türkiye'nin sağlık altyapısı ve hastaneleri zorluklar içinde olan Lübnan'a 50 tonluk acil ilaç sevkiyatı gerçekleştireceği bildirilmişti.

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Ankara'dan dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin Lübnan Sağlık Bakanı ile görüştüğü ve yardımların askeri uçakla en kısa sürede Lübnan'a ulaştırılacağı belirtilmişti.