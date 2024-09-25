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        Son dakika haberi Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta

        İsrail-Lübnan hattında gerilimin yükseldiği bugünlerde Lübnan'da İsrail'in hava saldırıları sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan yardım uçağı başkent Beyrut'a ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:43
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        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
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        İsrail-Lübnan hattında son günlerde gerilim arttı. İsrail'in Lübnan'a son üç günde düzenlediği hava saldırılarında 600'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Türkiye de Lübnan'a sağlık malzemeleri gönderdi.

        İsrail'in vurduğu Lübnan'a sağlık malzemelerini taşıyan yardım uçağı başkent Beyrut'a ulaştı.

        Türkiye'nin sağlık altyapısı ve hastaneleri zorluklar içinde olan Lübnan'a 50 tonluk acil ilaç sevkiyatı gerçekleştireceği bildirilmişti.

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        Ankara'dan dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin Lübnan Sağlık Bakanı ile görüştüğü ve yardımların askeri uçakla en kısa sürede Lübnan'a ulaştırılacağı belirtilmişti.

        Lübnan hükümeti, Türkiye'den gelecek olan bu insani yardımın güvenli bir şekilde dağıtılabilmesi için Beyrut Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

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