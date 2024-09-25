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        Haberler Dünyadan Gwyneth Paltrow tatilde - Magazin haberleri

        Gwyneth Paltrow tatilde

        Portofino'da tatil yapan Gwyneth Paltrow ve eşi Brad Falchuk, yönetmen Steven Spielberg'ün süper yatında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:01
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        Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2018'de evlendiği senarist eşi Brad Falchuk ile İtalya'da objektiflere yansıdı.

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        Yönetmen Steven Spielberg, ünlü çifti süper yatında misafir etti.

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        Portofino'ya demir atan yatta görüntülenen Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk, yatın kıç kısmından denize girdi.
        Brad Falchuk, denize atlarken böyle görüntülendi.

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        Eşinin ardından Gwyneth Paltrow da denize girdi.

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        Çift, sık sık romantik anlar yaşadı.

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        Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk, denizin ve güneşin tadını çıkardıktan sonra Steven Spielberg ve arkadaşlarıyla sohbet ederken objektiflere yansıdı.

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        Steven Spielberg'ün, 357 metre uzunluğundaki 5 katlı yatı 250 milyon dolar değerinde.

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        EN ZENGİN 2'İNCİ ÜNLÜ

        Hollywood'un en önemli yönetmenleri arasında gösterilen Steven Spielberg, 'Schindler's List', 'Back to the Future', 'Jurassic Park', 'Indiana Jones' ve 'Transformers' gibi filmlere imzasını attı.

        Steven Spielberg, 4.8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'ın bu yıl açıkladığı 'En Zengin Ünlüler' listesinde ikinci sırada yer almıştı. Birinci ise 5.5 milyar dolarlık servetiyle film yapımcısı George Lucas olmuştu.

        #Gwyneth Paltrow
        #Brad Falchuk
        #Steven Spielberg
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