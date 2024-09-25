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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti

        Hayat pahalılığı kuşkusuz en çok da öğrencileri etkiliyor. Özellikle İstanbul'da okuyan üniversitelileri… İstanbul Planlama Ajansı, öğrenci yaşam maliyeti araştırmasını yayınladı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 25.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:06
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        İstanbul'da üniversiteli olmanın maliyeti
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        İstanbul Planlama Ajansı, Megakentte öğrenci yaşam maliyeti araştırması yaptı. Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içerisinde yüzde 57,17 oranında artış göstererek aylık 22.920 TL’ye yükseldi. Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 49,59’luk artışla 12.535 TL’den asgari ücretin de üstüne çıkarak 18.750 TL’ye yükseldi. En yüksek artış kültür sanat ve kırtasiyede gözlenirken en düşük artış ulaşım ve teknoloji harcamalarında gözlendi.

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        - İstanbul'da özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyeti yüzde 57,17 artarak 22.920 TL oldu.

        - İstanbul'daki özel öğrenci yurdunda barınmanın maliyeti aylık ortalama 16.341 TL olarak hesaplandı.

        - En yüksek artış gösteren harcama kalemleri kültür sanat ve kırtasiye kategorileri olurken en az artış teknoloji ve İstanbulkart öğrenci abonmanı ulaşım kategorilerinde görüldü.

        - İstanbul'da üç kişilik bir öğrenci evinde kalmanın kişi başına kira maliyeti ortalama 9.036 TL olarak ölçüldü.

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