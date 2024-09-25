Donald Trump'tan İran'ın suikast iddialarına ilişkin: Tüm ABD ordusu izliyor

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Temmuz ayında seçim mitinginde suikast girişimine uğramış, sağ kulağından yaralanmıştı. Trump'a yönelik suikast girişimi, eski başkanın yeterince iyi korunamadığına dair soru işaretlerini gündeme getirmişti.

ABD İSTİHBARATI İRAN TEHDİDİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Donald Trump'ın ekibi, ABD istihbarat yetkililerinin İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği yönündeki iddialar hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

İstihbarat yetkilileri, İran tehditlerinin "son birkaç ayda arttığını" tespit ettiğini ve ABD hükümet yetkililerinin Trump'ı korumak ve seçimlerin etkilenmemesini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından İran'ın kendisine suikast düzenleyerek ABD'de istikrarsızlaştırma ve kaos yaratma çabasıyla gerçek ve belirli tehditler hakkında bilgilendirildi." denildi.

Trump, bu görüşmenin ardından sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı ve İran'ın hayatına yönelik tehditleri olduğunu söyledi.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2024

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİM KADAR ÇOK ADAM, SİLAH VE TEÇHİZATLA ÇEVRİLİYİM"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın hayatıma yönelik büyük tehditleri. Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran tarafından işe yaramayan hamleler yapıldı, ancak tekrar deneyecekler. Kimse için iyi bir durum değil. Daha önce hiç görmediğim kadar çok adam, silah ve teçhizatla çevriliyim. Gizli Servis'e çok daha fazla para verilmesini oybirliğiyle onaylayan Kongre'ye teşekkürler. Cumhuriyetçilerin ve Demokratların bir konuda bir araya geldiğini görmek güzel.