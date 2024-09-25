Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 30° Antalya Güneşli 32° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Güneşli 26° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 31° Gaziantep Güneşli 29° Ağrı Güneşli 22°

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. REKLAM ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. KONYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. SİNOP °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı REKLAM TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı ERZURUM °C, 21°C Parçalı bulutlu