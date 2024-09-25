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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı! | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!

        İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde kapsamlı saldırılar yürüttüğünü duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:01
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        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
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        İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

        Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.

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        Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

        Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

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        Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.

        İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

        İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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        #israil
        #lübnan
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