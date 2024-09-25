Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki: İlgili aksiyonları alacağız!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56 mağlup oldu.