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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki: İlgili aksiyonları alacağız! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki: İlgili aksiyonları alacağız!

        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunan Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:09
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        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
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        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

        Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56 mağlup oldu.

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        Mücadele sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

        Ergin Ataman maç sonrası eliyle 3-1 işareti yaparak derbiye göndermede bulundu.

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