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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!

        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!

        Antalya'da yol kenarındaki toprak alana çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Ramazan Deveci'nin cansız bedeni, kaza yerine yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Deveci'nin cesedinde yanıklar olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
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        Antalya'nın Finike ilçesinde yol kenarındaki toprak alana çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Ramazan Deveci'nin (43), kaza yerine yaklaşık 30 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Deveci'nin cesedinde yanıklar olduğu belirtildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 00.30 sıralarında Dağbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Deveci’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarptı.

        Devrilen otomobil, alev aldı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Alevlerin söndürülmesinin ardından kaza yerinde inceleme yapan ekipler, Deveci'nin cesedini yolun diğer tarafındaki uçurumda, kaza yerine yaklaşık 30 metre uzaklıkta buldu.

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        Yanıklar oluşan Deveci’nin cenazesi, ekipler tarafından çıkarılarak morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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