Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.