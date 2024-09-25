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        Haberler Gündem Güncel Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler | Son dakika haberleri

        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 46 yaşındaki eski din görevlisi Mustafa Keyik'in uçurumda cesedi bulundu. Keyik'i öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan 19 yaşındaki M.S. ile amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak'ın, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlendi. Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:54
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        Antalya'da geçen hafta cumartesi günü bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkisinde uçurumda bir ceset gördüğünü söyledi.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan cesedin Mustafa Keyik'e ait olduğu ve tüfekle başının arkasından vurulduğu tespit edildi.

        Keyik'in kamyoneti de uçurumun kenarında yolda yamaca çarpmış olarak bulundu.

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        Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

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        Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler sonucunda Mustafa Keyik'in, M.S., amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak tarafından planlanarak öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı belirlendi.

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        Şüphelilerin olayı kaza gibi göstermek için Mustafa Keyik'in kamyonetini, cansız bedeni uçurumdan attıkları noktada, yolun yamacına çarptırıp kaçtıkları tespit edildi.

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        Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gündoğmuş adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S., Fedai Solak ve Tolga Solak tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #Antalya
        #cinayet
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