Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı binanın demir giriş kapısı, bahçede oyun oynayan anneanne ve torunlarının üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan 3 kişi yaralandı.

Kapı, bahçede oyun oynayan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) isimli kardeşler ile anneanneleri Aysel A.’nın üzerine devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla anneanne ve torunları kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, Z.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.