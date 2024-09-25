Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
Kocaeli'de otomobilin çarptığı demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırılırken sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı binanın demir giriş kapısı, bahçede oyun oynayan anneanne ve torunlarının üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan 3 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.00 sıralarında Derince ilçesinde meydana geldi. Z.Ç. idaresindeki otomobil, caddede yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın demir kapısına çarptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kapı, bahçede oyun oynayan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) isimli kardeşler ile anneanneleri Aysel A.’nın üzerine devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla anneanne ve torunları kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, Z.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.