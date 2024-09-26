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        Haberler BBC Yaşam Son dakika: Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'

        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'

        Bilim insanları, Dünya'nın çevresinde bir süreliğine dolaşacak "ikinci bir Ay'a" sahip olacağımızı açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.09.2024 - 07:40 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:40
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        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
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        Bilim insanları, Dünya'nın çevresinde bir süreliğine dolaşacak "ikinci bir Ay'a" sahip olacağımızı açıkladı.

        Dünya'nın yerçekimi kuvvetine girecek küçük bir göktaşı, geçici bir süre "küçük Ay" olarak gezegenimizin uydusu olacak.

        Uzaydan gelen bu ziyaretçi, 29 Eylül'den itibaren, birkaç ay boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıp tekrar uzaklaşacak.

        Ne yazık ki 'İkinci Ay' çıplak gözle görmek için fazla küçük. Profesyonel bir teleskobunuz varsa ve doğru yere bakabilirseniz, yakında onu görebileceksiniz.

        Bu göktaşı ilk olarak 7 Ağustos'ta NASA'nın asteroid uyarı sistemi tarafından tespit edildi.

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        Bilim insanları göktaşının yörüngesi üzerinde çalıştı ve '2024 PT5' adıyla anılan cismin Arjuna asteroid kuşağından koptuğu belirlendi.

        Bu tip asteroidler bazen Dünya'ya görece daha yakın konuma gelebiliyor ve 4,5 milyon kilometre kadar yaklaşabiliyor.

        Bilim insanlarına göre bir göktaşı, 3 bin 540 kilometre/saat gibi görece yavaş bir harekete sahipse, Dünya'nın yerçekim gücü bu cismi yörüngesine geçici olarak katabiliyor.

        İki ay boyunca Dünya'ya eşlik edecek bu göktaşının başına da tam olarak bu gelecek.

        Awesome Astronomy adlı podcast programını sunan Dr. Jennifer Millard, BBC'ye yaptığı açıklamada, göktaşının 29 Eylül ile 25 Kasım arasında Dünya çevresinde döneceğini kaydetti.

        Göktaşı yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Yani Dünya'nın uydusu Ay ile kıyaslanınca çok küçük.

        Bu küçüklükte bir gökcisminin dürbün ya da ev tipi teleskoplarla görünmesi mümkün değil.

        Dr. Millard, "Profesyonel teleskoplar onu görebilecek. Yani internette onun muazzam bir hızla dönerken bir sürü güzel fotoğrafını görebileceksiniz" diyor.

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        Bunun gibi "mini Ay"lar daha önceden de tespit edilmişti, hatta birçoklarının da tespit edilemeden Dünya'ya eşlik edip kaybolduğu sanılıyor.

        Hatta bazı göktaşları benzeri bir hareketin ardından Dünya'yı tekrar ziyaret etti. 2022 NX1 asteroidi hem 1981'de hem de 2022'de Dünya'nın "mini Ay'ı" oldu.

        2024 PT5 asteroidinin de önümüzdeki iki aylık Dünya ziyaretinin, 2055'te tekrar edeceği tahmin ediliyor. Yani bu ziyareti kaçırırsanız 2055'te tekrarını mutlaka görmelisiniz.

        Dr. Millard, "Bu olay, güneş sistemimizin ne kadar da yoğun olduğunu, keşfedilmemiş ne kadar çok şeyin bulunduğunu gösteriyor. Çünkü bu asteroidi henüz bu yıl keşfettik" diyor ve ekliyor:

        "On binlerce cisim orada keşfedilmemiş geziniyor ve bence bu durum bizim gökyüzünü sürekli izlememizin önemini vurguluyor."

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