Portekizli gazeteciler HT Spor'a anlattı: Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!

RAFAEL SOARES: Benfica'nın kısa bir süre önce teknik direktör değişikliğine gittiğini belirtmek önemli. Bruno Lage'nin geri dönmesiyle, Kerem yeni hocasıyla çok fazla antrenman yapmadan ilk 11'de sahaya çıktı. Takımın sol kanatta bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı ve Kerem bu boşluğu doldurdu. Sadece bir kanat oyuncusu değil, aynı zamanda bitirici bir forvet gibi oynuyor; boşluklar bularak şut çekebiliyor. Bu seviyede kararlı ve etkili bir oyuncu.

İlk izlenimlere göre, Kerem savunmaya da yardımcı olabiliyor. Örneğin, Kızılyıldız karşısında iyi bir performans sergiledi. İlk maçında Santa Clara'ya karşı klas bir golle perdeyi açtı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'a karşı gol attı. Son olarak Boavista maçında iki asist yaptı ve yine gol atmaya çok yaklaştı. Her zaman en doğru kararları vermese de hücumda sürekli üretken bir oyuncu. Üç maçta iki gol ve iki asistle taraftarları şimdiden memnun etti.