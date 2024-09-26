“Halikarnas Balıkçısı” adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, British Musuem’a Bodrum Mozolesi’nin iadesi için yazdığı telgrafta, “Bu harika yapı Londra’nın sisli havaları için değil Karya’nın duru mavi gökleri için yaratılmıştır. Sizden insanlık adına rica ediyorum. O eseri asıl yerine geri gönderin” demişti. 2050 yılına kadar ise Mozole’nin asıl yeri sular altında kalma tehdidi altında.

Bodrum Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla, bazı bankların yüksekliğini 1 metreye çıkardı. “İklim krizine karşı harekete geçilmediği takdirde su seviyesinin hangi noktalara kadar çıkacağını vurgulamak için dizayn edilen banklarımızı gördünüz mü?” denilerek yapılan sosyal medya paylaşımında “Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre; deniz seviyesinin 2050 yılına kadar 1 metre yükselmesi bekleniyor” bilgisi verildi.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne sermek için harekete geçti. Bodrum’da parklarda yer alan bazı bankların yüksekliği 1 metreye çıkarıldı. REKLAM İklim krizine karşı harekete geçilmediği takdirde su seviyesinin hangi noktalara kadar çıkacağını vurgulamak için dizayn edilen banklarımızı gördünüz mü?



Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre; deniz seviyesinin 2050 yılına kadar 1 metre yükselmesi bekleniyor.



Daha fazla bilgi… pic.twitter.com/EHIAXgI22p — Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) September 25, 2024

BAŞKAN MADALİNCİ: HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, aracılığıyla yükselen deniz seviyelerinin potansiyel yüksekliklerini gözler önüne seren bank projesi hakkında konuştu. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden büyük krizlerden biri olduğunun altını çizen Mandalinci, “Bilim insanları tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler raporları, gezegenimizin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği felaketleri açıkça ortaya koyuyor. Acil ve somut adımlar atmazsak, 2050 yılına kadar deniz seviyelerinin 1 metreye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu da şehirlerimizin, kıyılarımızın ve yaşam alanlarımızın sular altında kalacağı anlamına geliyor” diye konuştu. “Bodrum Belediyesi olarak, bu tehdit karşısında harekete geçmekten ve insanları bilgilendirmekten sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz” diyen Mandalinci, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim krizine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı. REKLAM İklim krizine karşı farkındalık projesi başlatan Bodrum Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında 2 bankı deniz seviyesinin ulaşacağı yüksekliğe göre dizayn etti.Mimar Bjarke Ingels’in tasarımlarından ilham alınan proje hakkında Başkan Mandalinci şunları söyledi: “Her bir bankın üzerine yerleştirilen uyarı levhalarında, iklim krizine karşı harekete geçilmediği takdirde su seviyesinin bu noktalara kadar çıkacağı vurgulanıyor. Bu levhalarla, krizin ciddiyetini somutlaştırarak vatandaşların dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Her bir bank görsel bir anlatım aracılığıyla yükselen deniz seviyelerinin potansiyel yüksekliklerini gözler önüne seriyor ve böylece halkın günlük yaşamında bu sorunun ciddiyetini hissetmesini sağlıyor.”

2022’DE YAYINLANAN RAPORLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ İklim Değı̇şı̇klı̇ğı̇ ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği internet sitesinde ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sitede Müdür Vekili Yüksek Şehir Plancısı Ezgi Acer ile Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Sinem Partigöç’ün 2022 yılında hazırladığı “Küresel İklim Değişikliği Etkileri ile Bodrum Yardımadası” raporu da yer aldı. REKLAM Raporda deniz seviyesinde yaşanan yükselme, taşkınlar, sağanak ve fırtına gibi anormal doğa olaylarının kıyı kentleri için büyük risk haline geldiği belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BODRUM’U NASIL ETKİLEYECEK? İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği deniz seviyesindeki yükselmenin neden olduğu riskler arasında; tuzlu ve tatlı suların karışımı, kıyı erozyonu ve toprak çökmesi, altyapı yetersizliği, deniz bariyerlerinin tahrip olması, sular altında kalan yerleşim alanlarına dikkat çekildi. Plansız ve kontrolsüz yapılaşma, doğal alanların yapılaşma tehdidi altında kalması, kentsel yatırımlar sonucu doğal alanlarda oluşan tahribatlar, turizm kaynaklı nüfus artışı sonucu; aşırı enerji, fosil yakıt ve su kullanımı ve yağış rejimleri ve değişen sıcaklıklarla kentin dirençsiz hale gelmesi Bodrum’un etki altında kaldığı problemler arasında gösterildi.