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        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar: Geleceğimiz suya gömülmeden harekete geç

        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla proje başlatıldı. 2050'de deniz seviyesinin 1 metre kadar yükselmesi beklenirken Bodrum Belediyesi de iki bankın yüksekliğini 1 metreye çıkardı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, proje hakkında, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim krizine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi

        Giriş: 26.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:24
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        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
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        “Halikarnas Balıkçısı” adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, British Musuem’a Bodrum Mozolesi’nin iadesi için yazdığı telgrafta, “Bu harika yapı Londra’nın sisli havaları için değil Karya’nın duru mavi gökleri için yaratılmıştır. Sizden insanlık adına rica ediyorum. O eseri asıl yerine geri gönderin” demişti. 2050 yılına kadar ise Mozole’nin asıl yeri sular altında kalma tehdidi altında.

        Bodrum Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla, bazı bankların yüksekliğini 1 metreye çıkardı. “İklim krizine karşı harekete geçilmediği takdirde su seviyesinin hangi noktalara kadar çıkacağını vurgulamak için dizayn edilen banklarımızı gördünüz mü?” denilerek yapılan sosyal medya paylaşımında “Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre; deniz seviyesinin 2050 yılına kadar 1 metre yükselmesi bekleniyor” bilgisi verildi.

        Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne sermek için harekete geçti. Bodrum’da parklarda yer alan bazı bankların yüksekliği 1 metreye çıkarıldı.

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        BAŞKAN MADALİNCİ: HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, aracılığıyla yükselen deniz seviyelerinin potansiyel yüksekliklerini gözler önüne seren bank projesi hakkında konuştu. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden büyük krizlerden biri olduğunun altını çizen Mandalinci, “Bilim insanları tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler raporları, gezegenimizin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği felaketleri açıkça ortaya koyuyor. Acil ve somut adımlar atmazsak, 2050 yılına kadar deniz seviyelerinin 1 metreye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu da şehirlerimizin, kıyılarımızın ve yaşam alanlarımızın sular altında kalacağı anlamına geliyor” diye konuştu.

        “Bodrum Belediyesi olarak, bu tehdit karşısında harekete geçmekten ve insanları bilgilendirmekten sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz” diyen Mandalinci, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim krizine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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        İklim krizine karşı farkındalık projesi başlatan Bodrum Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında 2 bankı deniz seviyesinin ulaşacağı yüksekliğe göre dizayn etti.Mimar Bjarke Ingels’in tasarımlarından ilham alınan proje hakkında Başkan Mandalinci şunları söyledi:

        “Her bir bankın üzerine yerleştirilen uyarı levhalarında, iklim krizine karşı harekete geçilmediği takdirde su seviyesinin bu noktalara kadar çıkacağı vurgulanıyor. Bu levhalarla, krizin ciddiyetini somutlaştırarak vatandaşların dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Her bir bank görsel bir anlatım aracılığıyla yükselen deniz seviyelerinin potansiyel yüksekliklerini gözler önüne seriyor ve böylece halkın günlük yaşamında bu sorunun ciddiyetini hissetmesini sağlıyor.”

        2022’DE YAYINLANAN RAPORLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

        İklim Değı̇şı̇klı̇ğı̇ ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği internet sitesinde ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sitede Müdür Vekili Yüksek Şehir Plancısı Ezgi Acer ile Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Sinem Partigöç’ün 2022 yılında hazırladığı “Küresel İklim Değişikliği Etkileri ile Bodrum Yardımadası” raporu da yer aldı.

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        Raporda deniz seviyesinde yaşanan yükselme, taşkınlar, sağanak ve fırtına gibi anormal doğa olaylarının kıyı kentleri için büyük risk haline geldiği belirtildi.

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BODRUM’U NASIL ETKİLEYECEK?

        İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği deniz seviyesindeki yükselmenin neden olduğu riskler arasında; tuzlu ve tatlı suların karışımı, kıyı erozyonu ve toprak çökmesi, altyapı yetersizliği, deniz bariyerlerinin tahrip olması, sular altında kalan yerleşim alanlarına dikkat çekildi.

        Plansız ve kontrolsüz yapılaşma, doğal alanların yapılaşma tehdidi altında kalması, kentsel yatırımlar sonucu doğal alanlarda oluşan tahribatlar, turizm kaynaklı nüfus artışı sonucu; aşırı enerji, fosil yakıt ve su kullanımı ve yağış rejimleri ve değişen sıcaklıklarla kentin dirençsiz hale gelmesi Bodrum’un etki altında kaldığı problemler arasında gösterildi.

        2 MAHALLEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Raporda, Bodrum’un iki merkez mahallesi olan Kumbahçe ve Çarşı mahallelerine mercek altına alınırken, “Taşkınlar, deniz seviyesinin yükselmesi, depremler ve orman yangınları gibi doğal afetlerde mahalle ve çevresinin kırılgan ve dirençsiz olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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        Diğer yandan, “Yüksek eğim ve dönemsel aşırı yağışların olası afet riskleri oluşturabileceği, özellikle yapılı çevreyi tehdit ettiği gözlemlenmiştir” bilgisine yer verildi.

        “ALTYAPI VE DENİZ YOLU KESİNTİYE UĞRAYABİLİR”

        İklim değişikliğinin yapı ve altyapı analiz etkileri değerlendirildiğinde, şu görüşlere yer verildi:

        “Özellikle yat limanı ve çekek yeri gibi altyapı elemanları, olası bir afette zarar görebilir, deniz yolu ulaşımı kesintiye uğrayabilir. Yoğun yapılaşmanın bulunduğu kuzey kesimi ise taşkın durumunda ciddi afet riski altındadır. Afet durumlarında mevcut altyapı sorunlarının daha da artabileceği ve ulaşım, içme suyu erişimi, kamusal hizmetlere ulaşım gibi temel konularda ciddi sıkıntılar yaşanabileceği öngörülmektedir.”

        SU SEVİYESİ 1 METRE YÜKSELİRSE…

        Çalışmada deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi durumunda yaşanacak risklere dikkat çekildi. İnceleme yapılan Çarşı ve Kumbahçe mahallelerinde deniz suyu seviyesinin yükseleceği bilgisi verildi.

        3 metrelik su seviyesi artışı durumunda ise kuzey kesimlerin büyük çoğunluğu ve kıyı şeridinin tamamının risk altında olduğu belirtildi.

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