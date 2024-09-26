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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Kartal, Ajax deplasmanında! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor... Siyah-beyazlılar, ilk kez lig formatıyla oynanan Avrupa'nın 2 numaralı liginde Hollanda devi Ajax'a konuk olacak. Süper Lig'de 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Kartal, zorlu Amsterdam deplasmanından puan veya puanlarla dönüp Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:18
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

        2

        Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

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        Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.

        4

        Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

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        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI

        Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

        6

        Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.

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        Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        8

        BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.

        9

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

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        AJAX'TA TANIDIK YÜZLER

        Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor. Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

        11

        Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor. Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        12

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        13

        Mert

        14

        Svensson

        15

        Gabriel Paulista

        16

        Uduokhai

        17

        Masuaku

        18

        Al Musrati

        19

        Gedson Fernandes

        20

        Rashica

        21

        Rafa Silva

        22

        Joao Mario

        23

        Immobile

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