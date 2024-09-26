Serbest kaldılar, itirazla tutuklandılar! Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille drift yapan ve müdahale eden ekibe silah çekip, çıkan arbedede 3 polisi hafif yaralayan Tayfun Demir (42) ile oğlu Mikail Emre Demir (20) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gece liman bölgesinde meydana geldi. Otomobille drift yapan Tayfun Demir, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHI POLİSE DOĞRULTTU Yapılan takip ile durdurulan Demir, polis memurlarına direnç gösterdi. Devamında, Tayfun Demir'in oğlu Mikail Emre Demir (20) olay yerine gelerek belinden çıkardığı silahı polise doğrulttu ve 'Hepinizi öldürürüm, babamı bırakın' diyerek, tehdit etti. REKLAM