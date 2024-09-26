Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı! | Son dakika haberleri

        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışıp, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 28 yaşındaki Emine Güder yakalandı. Güder'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışan Emine Güder'in Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıp, takibe aldı.

        155 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VARDI

        DHA'da yer alan habere göre 20 saatlik takibin ardından harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde hakkında 'Hırsızlık' suçundan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güder'i saklandığı evde yakaladı.

        EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Güder'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?