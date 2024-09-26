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        Haberler Ekonomi Otomobil Müşterileri bindi kendisi binmedi - Otomobil Haberleri

        Müşterileri bindi kendisi binmedi

        Kuruluşunun 30'uncu yılı kapsamında müşterilerine yerli elektrikli otomobil Togg T10X hediye eden Turkcell, şirket araçlarını ise ithal modellerden tercih etti. 3 yıl için 3.5 milyar TL ödeyerek 1300 adet araç kiralayan Turkcell'in filosunda, aynı zamanda ortağı da olduğu Togg'dan sadece 30 adet yer alması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:01
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        Son dönemde iletişim ücretlerine yapılan yüksek zam oranları ile gündeme gelen Turkcell, şimdi ise şirket çalışanlarının kullanımına sunduğu otomobiller ile gündemde.

        Şirket araç filosunu yenilemek için düğmeye basan Turkcell, 3 yıllık dönem için toplamda 3.5 milyar TL'ye tam 1300 adet araç kiraladı.

        Turkcell'in yeni araç filosundaki lüks ve ithal otomobil sayısı ise dikkat çekiyor.

        Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı listeye göre, Turkcell'in yeni araç filosunda 1 adet Mercedes S450, 1 adet Audi A8 Long, 3 adet Audi A6, 11 adet Audi Q8 ve 75 adet BMW 5.20 xDrive bulunuyor.

        Filoda c-segment SUV segmentinden 400'ü üzerinde adette yeni nesil Volkswagen Tiguan gibi modeller de yer alıyor. Fakat, yerli elektrikli otomobil markası Togg'un da ortakları arasında bulunan Turkcell'in yeni filosunda, 400 adetin üzerinde kiralanan Tiguan ile aynı segmente yer almasına karşın Togg T10X'den sadece 30 adet bulunuyor.

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        Öte yandan, Turkcell 30'uncu yılı kapsamında düzenlediği çekilişte 3 adet Togg hediye ediyor.

        FİLO TERCİHİ SIRALAMAYI ETKİLEDİ

        İlk piyasaya çıktığı yılda 19 bin 583 adet satış rakamına ulaşarak Türkiye'nin açık ara en çok satan elektrikli otomobil modeli olan Togg T10X, Ocak-Ağustos 2024 döneminde ise 14 bin 849 adetlik satış rakamına ulaşarak liderliğini korudu.

        Togg'un Ağustos ayı satış rakamı ise 600 adette kalarak, Tesla Model Y'nin 1050 adetlik satış performansının gerisinde kaldı. Turkcell'in Togg T10X'e tercih ettiği Tiguan'dan ise geçtiğimiz ay 860 adet satıldı.

        Tukcell ortağı olduğu Togg'u tercih etmiş olsaydı, otomobil pazarında Ağustos ayı sıralaması Togg'un lehine sonuçlanabilirdi.

        30 BİN ADET ALIM GARANTİSİ

        Öte yandan, Turkcell haricinde ortakları arasında Anadolu Grubu, BMC ve Zorlu Holding'in bulunduğu Togg'a devlet tarafından da 30 bin adet alım garantisi verilmiş durumda.

        Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin Togg'un elektrikli otomobili alınacak. Togg'un 2032'ye kadar 1 milyon araç üretme hedefi bulunuyor.

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