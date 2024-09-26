Durması için el kaldırdı! Yaya geçidinde ezip öldürdü!
Adana'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı 51 yaşındaki Elvan Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı
Adana'da kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir (51), yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi.
DURMASI İÇİN EL KALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı.
ÇARPMAYLA YOLA SAVRULDU
Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.