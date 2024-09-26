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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: Yaya geçidinde ezip öldürdü! | Son dakika haberleri

        Durması için el kaldırdı! Yaya geçidinde ezip öldürdü!

        Adana'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı 51 yaşındaki Elvan Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:00
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        Yaya geçidinde gelen ölüm!
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        Adana'da kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir (51), yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi.

        DURMASI İÇİN EL KALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı.

        ÇARPMAYLA YOLA SAVRULDU

        Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #adana
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