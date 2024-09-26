İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta İsrail basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'a saldırılara değinen Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, bu hedeflerin başında Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesi olduğunu kaydetti.

İsrail basını, Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiğini ve bunun için bir bakanını görevlendirdiğini iddia etmişti.

Bu iddianın ardından Netanyahu'nun partisi dahil birçok koalisyon üyesi buna tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberler yalanlanmıştı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.