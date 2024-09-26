Lübnan-İsrail hattında ateşkes son durum ne, ateşkes mümkün mü?

İsrail-Lübnan hattında geçtiğimiz Salı günü Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatılması, Çarşamba günü telsizlerinin hedef alınmasının ardından yükselen tansiyon had safhaya çıkmıştı. O günden bu yana karşılıklı saldırılar sürerken, Lübnan sınırında İsrail bölgelerinde çarşamba akşamından itibaren sükunetin hakim olduğu gözleniyor.

Lübnan Hizbullahı, sınır hattında çarşamba akşamından bugüne İsrail bölgelerine herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. İsrail ordusu ise gece boyu Lübnan'da Hizbullah'a ait 75 noktayı hedef aldığını açıkladı.

650 KİŞİ ÖLDÜ İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. NETANYAHU ATEŞKESİ KABUL ETTİ Mİ? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi. İsrael Hayom gazetesine konuşan siyasi kaynak, İsrail'in "başarı ihtimalini küçük gördüğü" ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini görüşmeye olumlu karşılık verdiğini ve Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ı müzakereleri yürütmekle görevlendirdiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, ABD-Fransa'nın ortak girişiminin "şansının düşük olduğu", Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bunu reddetmesiyle "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletmesi için meşruiyet sağlanacağını" savundu. REKLAM Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1071 kararına göre, İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzeyine doğru çekilmesi için ikna edebileceği yönünde ABD'ye güvence verdiğini aktardı. İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi talebini saldırılarına gerekçe olarak gösteriyor.

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'a hareket etti. İTİRAZLAR GECİKMEDİ Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkese de karşı çıkan aşırı sağcı koalisyon ortaklarının yanı sıra kendi partisi ve muhalefetten de Lübnan'da ateşkes girişimine itiraz gecikmedi. İsrail basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada, "kuzeydeki harekatın sadece Hizbullah'ın ezildiği ve kuzeydeki vatandaşlara zarar verme becerisinin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanması gerektiğini" dile getirdi.