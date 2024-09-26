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        Haberler Gündem Güncel Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!

        Bursa'da yaklaşık 1 buçuk yıl önce yorgun mermiyle 47 yaşındaki Zekiye Demir'in ölümüne neden olan Ali Özkan adlı maganda tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:38
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        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
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        Bursa'da geçen yıl Ramazan Bayramı'nda gelin alma merasiminde havaya ateş ederek yorgun mermiyle kızıyla yürüyen 47 yaşındaki kadının ölümüne sebep olduğu için 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen hükümlü tahliye edildi.

        AA'da yer alan habere göre Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Özkan (63) için verilen karar, avukatı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşındı.

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        İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Daire, sanığın kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

        ÖZEL EKİP AYDINLATMIŞTI

        Zekiye Demir (47), Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan 2023'te, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralanmıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kadın, 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

        GELİN ALMA MERASİMİNDE HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurulmuştu. Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemişti. Araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Menekşe Sokağı'nda gelin alma merasiminde tabancayla havaya ateş edildiği belirlenmişti.

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        7 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

        Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeğiyle silahında yapılan kriminal eşleşmelerin ardından İstanbul'da gözaltına alınan Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahalle Muhtarı Ali Özkan tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan Özkan, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu 15 Kasım 2023'teki duruşmada "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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        #Ali Özkan
        #Bursa
        #haberler
        #Zekiye Demir
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