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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Avrupa'yı salladı: "Canavar gibi..." - Futbol Haberleri

        Galatasaray Avrupa'yı salladı: "Canavar gibi..."

        Temsilcimiz Galatasaray, 2024/2025 Avrupa Ligi sezonuna 3-1'lik PAOK galibiyetiyle başladı. İstanbul'a büyük umutlarla gelen Yunan basını maçın ardından adeta şok yaşadı. Galatasaray'ın bu zaferi Yunanistan ve Avrupa basınında geniş yer buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:47
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        GAZZETTA.GR: CANAVAR GİBİ...

        "PAOK... kaliteli Galatasaray'ın gözünün içine baktı, Delia'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ama sonunda Yunus ve Icardi'nin ağları bulmasıyla Avrupa Ligi'nde 3-1'lik mağlubiyetle İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Rekabetçi göründükleri bir maçta mücadele ettiler ancak karşılarında on milyonlarca avro değerinde bir takım vardı."

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        SPORTIME.GR: PAOK, GALATASARAY'IN SÜPER YILDIZLARINI YENEMEDİ

        "Maç ilk dakikadan itibaren mükemmel bir tempoyla başladı, ev sahibi takım topa sahip oldu ve siyah beyazlılar kontra ataklarla hücum etmeye çalıştı. Türkler özellikle Osimen aracılığıyla tehditler oluşturdu."

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        LA GAZZETTA DELLO SPORT: MAURO BİR KURT GİBİ AÇTI

        "Tribünler Osimhen'in golü için sabırsızlanıyordu ve eski Napoli oyuncusu 20 saniye sonra gole çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar artık titremiyordu ve finalde Osimhen-Icardi değişikliğinin lüksünü yaşadılar. Mauro bir aydır oynamadığı için kurdun açlığına sahipti ve ilk topta, 95. dakikada, ilk niyetiyle üst direğin altından voleyi vurdu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi denizcilere bir uyarı ile başlıyor: Kupa için gözlerini onlardan da ayırmamalılar."

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        PROTOTHEMA: HATALARIN NEYE MAL OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

        "Selanik ekibi iyi mücadele etti ama baskıya dayanamadı. Maçtan iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi ama Galatasaray gibi kaliteli takımlara karşı hataların neye mâl olduğunu öğrendiler."

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        ANGRINIOTIMES: PAHALIYA PATLADI

        "Galatasaray kaliteli kadrosuyla üstünlüğünü kanıtladı. Türkler PAOK'un hatalarından yararlandı. İkinci yarıda attıkları iki golle kazanmayı başardılar. Hatalar takıma çok pahalıya patladı."

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