Galatasaray Avrupa'yı salladı: "Canavar gibi..."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MAURO BİR KURT GİBİ AÇTI

"Tribünler Osimhen'in golü için sabırsızlanıyordu ve eski Napoli oyuncusu 20 saniye sonra gole çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar artık titremiyordu ve finalde Osimhen-Icardi değişikliğinin lüksünü yaşadılar. Mauro bir aydır oynamadığı için kurdun açlığına sahipti ve ilk topta, 95. dakikada, ilk niyetiyle üst direğin altından voleyi vurdu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi denizcilere bir uyarı ile başlıyor: Kupa için gözlerini onlardan da ayırmamalılar."