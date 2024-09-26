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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: "Trump'ı yeneceğimden emindim" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden: "Trump'ı yeneceğimden emindim"

        ABD'de başkanlık seçimine 4 ay kala yarıştan çekilen ABD Başkanı Biden, yarıştan çekilmeseydi Trump'ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi. Eski ABD Başkanı Trump'ı bugüne kadarki "en sıra dışı başkan" olarak tanımlayan Biden, Kamala Harris'e bayrağı devrettiği için kendisini iyi hissettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:31
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        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
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        ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesiyle eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da dört yıl daha görev yapmak için Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık yarışına girmeye hazırlanıyordu. Demokrat Parti'nin kesin adayı olarak görülen Biden, Mayıs ayında Donald Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti.

        Biden'ın Trump ile karşılaşmasının ardından kendisine adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar artmıştı ve 21 Temmuz günü başkanlık yarışından çekildiğini duyurmuştu. Biden açıklamasında, seçime dört ay kala aldığı bu kararın "partisinin ve ülkesinin iyiliği için" olduğunu belirtmişti.

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        "TRUMP'I YENECEĞİMDEN EMİNDİM"

        Biden tüm bunların ardından dün yaptığı açıklamada, Kamala Harris'e bayrağı devrettiği için kendisini iyi hissettiğini, Harris'in Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ı yeneceğini düşündüğünü söyledi.

        Biden, "Trump, bugüne kadarki en sıra dışı başkan ancak demokrasiye inanmıyor." yorumunda bulunarak, Trump'ın gücünü kötüye kullanmaya çalıştığını savundu.

        Yarıştan çekilmeden önce Trump'ı yeneceğinden emin olduğunu ifade eden Biden, "Trump'ı yeneceğimden emindim. O bir kaybeden." dedi.

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        #joe biden
        #Donald Trump
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