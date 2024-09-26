Michelin Yıldızının laneti: Başarı ve tehlike arasındaki ince çizgi!

MICHELIN YILDIZININ GETİRDİĞİ ŞÖHRET

New York Michelin Rehberi'ne bu ay eklenen ve "haute French" mutfağından "eco-chic" konsepte kadar farklı mutfaklardan yemekler sunan 12 yeni restoran, büyük bir başarıya imza attı. Michelin yıldızı, kaliteli yemek dünyasında en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilir.

Ancak kısa süre önce Strategic Management Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, Michelin yıldızına sahip olmak bazı restoranlar için bir lanete dönüşebilir.