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        Haberler Dünya Elon Musk ve Giorgia Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu | Dış Haberler

        Elon Musk ve Giorgia Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu

        ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın akşam yemeğinde bir araya geldi. İkilinin bu gecede çekilen fotoğrafı gündem oldu, sosyal medyada ilişkileri olduğuna dair yorumlar yapıldı. Musk, bu iddiaları "Annemle oradaydım. Başbakan Meloni ile aramızda romantik ilişki yok." sözleriyle reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:59 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:59
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        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
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        ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın akşam yemeğinde bir araya gelen Elon Musk ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin birbirlerine baktığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

        Dünyanın en zengin insanı, Space X, Tesla ve X'in CEO'su Musk, İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni ile Atlantic Council'ın etkinliğinde bir araya geldi. Musk, Meloni'ye Küresel Vatandaş Ödülü'nü takdim ettiği sırada samimi bir şekilde görüntülendi.

        Musk, etkinlikte sahneye davet ettiği Meloni için "İçi dışından da güzel" açıklamasını yapmış, iki isim sahnede sarılırken Meloni de Musk için "değerli bir deha" ifadelerini kullanmıştı. Musk ve Meloni'nin gündem olan fotoğrafın ardından sosyal medyada ikilinin birlikte olduğuna dair yorumlar yapıldı.

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        "ANNEMLE ORADAYDIM"

        Bu iddiaların ardından açıklama yapan Musk, Meloni ile bir ilişki yaşadığını reddetti. 53 yaşındaki Musk, sosyal medya platformu X'te bir gönderiye şu yanıtı verdi: "Annemle oradaydım. Başbakan Meloni ile aramızda romantik ilişki yok." dedi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #Giorgia Meloni
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