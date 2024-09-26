Ajax - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Ajax - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki macerasına play-off turunda başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen Kupa-2'de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı. Ajax - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Cruijff Arena
HAKEM: John Brooks
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor.
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa, Mustafa Hekimoğlu.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.
Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN AJAX ŞANSSIZLIĞI
Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.
Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.
Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışıyor.
BEŞİKTAŞ'IN MAĞLUBİYETİ YOK
Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.
Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
AJAX'TA TANIDIK YÜZLER
Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor.
Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.
Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.