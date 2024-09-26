Dünyada pandemi etkisiyle yükselen enflasyon oranları düşerken, enflasyon endişelerinin yerini ekonomik durgunluk korkuları almaya başladı. Bunun etkisiyle eylül ayında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde 27 ülkede faiz indirimi kararları alındı.

Fed geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine giderek, Mart 2020'den bu yana ilk indirim kararını aldı.

Fed, yükselen enflasyonla mücadele için Mart 2022'den başlayarak 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkmıştı. Geçen çarşamba ise yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.

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20 ülkeli Euro Bölgesi'nin merkez bankası Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise indirimlere haziran ayında 25 baz puanla başlamıştı. Son olarak ise 12 Eylül'de ECB, temel faiz oranını yüzde 3.75'ten yüzde 3.5'e çekerken refinansman faiz oranını da beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3.65'e düşürdü. Marjinal faiz oranı da yüzde 4.50'den yüzde 3.90'a indi.

Ülke Faiz oranı(%) Eylül indirimi (baz puan) Pakistan 17,5 200 Moğolistan 10 100 Katar 5,7 55 Bahreyn 5,75 50 Suudi Arabistan 5,5 50 Umman 5,5 50 Makao 5,25 50 Hong Kong 5,25 50 ABD 5 50 BAE 4,9 50 Mauritius 4 50 Euro Bölgesi 3,5 25 Güney Afrika 8 25 Ermenistan 7,5 25 Svaziland 7,25 25 Macaristan 6,5 25 Makedonya 6,05 25 Endonezya 6 25 Sırbistan 5,75 25 Şili 5,5 25 Peru 5,25 25 Çek Cumhuriyeti 4,25 25 Kanada 4,25 25 Kuveyt 4 25 İsveç 3,25 25 Danimarka 3,1 25 İsviçre 1 25

Eylül ayında en yüksek faiz indirimi 200 baz puanla Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Bunu, 100 baz puanla Moğolistan takip etti. Eylülde 8 ülke 50 baz puanlık faiz indirimine giderken, 15 ülke 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.