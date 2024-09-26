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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Mourinho'nun Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Mourinho'nun Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk hafta maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. Süper Lig'deki Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise'yı devirip hem moral kazanmak hem de Avrupa Ligi'ne üç puanla başlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:44
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

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        Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

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        Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.

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        Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

        6

        5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

        7

        Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

        8

        Livakovic

        9

        Mert Müldür (Osayi)

        10

        Djiku

        11

        Becao

        12

        Oosterwolde

        13

        Amrabat

        14

        Fred

        15

        İrfan Can

        16

        Tadic

        17

        Maximin

        18

        En-Nesyri (Cenk)

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