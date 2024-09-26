Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! Mourinho'nun Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.