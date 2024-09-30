Jose Mourinho'nun laptoplu tepkisi dünya basınında: Olağanüstü protesto!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken, maça Jose Mourinho'nun hareketi damga vurdu. Portekizli teknik adamın, ofsayt pozisyonu için laptoplu tepkide bulunması dünya basınında geniş yer buldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadeleye Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun laptoplu tepkisi damga vurdu.
Edin Dzeko'nun 77. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sonrası yanında bulunan laptoptan pozisyonu açan Portekizli teknik adam, topun ayaktan çıkış anına dair bir görüntüyü yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu.
DAILY MAIL: HAYAL KIRIKLIĞINI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANARAK GÖSTERDİ
Bu anlar dünya basınında da geniş yer buldu. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi" ifadeleri kullanıldı.
DAILY RECORD: HİÇBİR ZAMAN İLGİ ODAĞI OLMAKTAN UZAK KALACAK BİRİSİ DEĞİL
İskoçya'dan Daily Record gazetesi ise, "Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil" yorumunda bulundu.
BLICK: EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ PROVOKASYON
İsviçre'nin Blick gazetesi, Mourinho'nun hareketini, "Eşi benzeri görülmemiş provokasyon" ifadeleriyle sayfasına taşırken, "O gerçekten de 'Özel Biri'! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu." ifadeleri kullanıldı.
L'EQUIPE: HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ
Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'de yer alan haberde ise, "Karara şahsen itiraz etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi ve sarı kart gördü" denildi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: DAHİLİK VE DELİLİK
La Gazzetta dello Sport'taki haberde ise Mourinho için "Dahilik ve delilik" ifadesi kullanıldı.
CORRIERE DELLO SPORT: HİÇ GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO
Corriere dello Sport'ta ise Mourinho'nun yeni bir protesto şekli icat ettiği belirtildi ve "Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto" denildi.
A BOLA: YENİDEN İLGİ ODAĞI OLDU
A Bola'da Mourinho'nun bilgisayarını kameraların karşısına koymasına geniş yer ayırdı. Haberde "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu" ifadeleri yer aldı.
FOOTBALL ITALIA: LİSTEYE KOMİK BİR OLAY DAHA EKLEDİ
Jose Mourinho'nun daha önce de hakemlere yönelik tepkilerine dikkat çeken Football Italia'da ise şu ifadelere yer verildi:
"Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği durumun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."
TVI: OLAĞANÜSTÜ PROTESTO
Portekiz'den TVI'de yer alan haberde ise, "Jose Mourinho bir hakem kararını protesto etmek için ustaca bir yol kullandı. İptal edilen golün tekrarının görüntülerini içeren bir bilgisayar aldı ve hatayı herkese göstermek için cihazı kameranın önüne koydu. Bu onun saymakla bitmeyecekler listesine eklenen sıra dışı bir andı." ifadelerine yer verildi.
EUROSPORT: MOURINHO ŞOVU TÜRKİYE'DE
Eurosport'ta yer alan haberde de Mourinho'nun kendine has üslubuyla futbol dünyasında ses getirecek yeni bir harekette bulunduğu ifade edildi ve "Mourinho şovu Türkiye'de" başlığı kullanıldı.