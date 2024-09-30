Bronckhorst hata istemiyor! Beşiktaş'ın Kayseri 11'i
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, ev sahibi ekip ise ligde ilk galibiyetini alma peşinde... İşte Kayserispor-Beşiktaş maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.
Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
LİGDE 57. RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.
2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
MERT GÜNOK
RASHICA
PAULISTA
UDUOKHAI
EMİRHAN TOPÇU
GEDSON
NDOUR
JOAO MARIO
RAFA SILVA