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        Haberler Dünya ABD'yi Helene Kasırgası vurdu! Can kaybı artıyor | Dış Haberler

        ABD'yi Helene Kasırgası vurdu! Can kaybı artıyor

        ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın ardından can kaybı artıyor. Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran kasırga sebebiyle en az 90 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 08:09 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:09
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        ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle çeşitli eyaletlerde en az 90 kişi hayatını kaybetti.

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        Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın ülkedeki etkileri sürüyor.

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        Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

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        Yetkililer, kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde en az 90 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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        ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı verdi.

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        ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yapmıştı.

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        HELENE KASIRGASI

        ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.

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        Kasırga kısa sürede Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

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        Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Helene Kasırgası
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