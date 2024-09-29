Szymanski inanılmaz bir gol kaçırdı: Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.

🟡🔵 Fenerbahçe, maçın başında Sebastian Szymanski ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı! #ANTvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/cxee9ltoiE — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2024

Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.

Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.