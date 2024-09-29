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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski inanılmaz bir gol kaçırdı: Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski inanılmaz bir gol kaçırdı: Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

        Fenerbahçe, Antalyaspor maçında henüz ilk dakikalarda çok net bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği itirazında bulundu. İşte o pozisyon...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 19:58 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:58
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        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
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        Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.

        Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.

        Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.

        Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

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